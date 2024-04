OL ‍: Deschamps et Grosso, le caractère de Lacazette en cause

Dans : OL.

Redoutable d’efficacité avec l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette ne parvient pas à récupérer sa place en équipe de France. Comme l’ancien coach rhodanien Fabio Grosso, le sélectionneur Didier Deschamps n’est pas son plus grand fan. Peut-être à cause du caractère décrit par son ami Enzo Reale.

Grand artisan de la remontée de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette peut prétendre au statut de meilleur joueur de Ligue 1. C’est du moins l’analyse de son entraîneur Pierre Sage, totalement séduit par son travail sur et en dehors du terrain. On est loin du traitement infligé par le précédent coach Fabio Grosso qui pouvait parfois se passer de l’avant-centre dans son onze. C’était pourtant la pire des méthodes à employer avec l’ancien Gunner, explique son ami Enzo Reale.

« Avec son petit caractère de cochon… »

« Il faut lui faire confiance, a conseillé le joueur formé à Lyon avec Alexandre Lacazette, et contacté par RMC. Avec la confiance, tu peux tout lui demander derrière. Il l’avait perdue avec Fabio Grosso. Je dirais même qu’il ne faut pas lui laisser un petit doute sur cette confiance. Sinon, il va le sentir et avec son petit caractère de… cochon, tu ne pourras rien tirer de lui. Il vaut mieux s’appuyer sur lui en lui montrant que tu as une confiance totale et après, tu peux aller à la guerre avec lui ! »

🗣️💬 "Il a eu l'humilité de se remettre au travail après Arsenal. Malgré les galères, il a prouvé que c'est un joueur de talent. Il mérite de revenir en sélection"



Le conseil vaut également pour le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui n’a plus convoqué le Lyonnais depuis novembre 2017. « Il est largement au-dessus de Kolo Muani. Il peut être l’appui parfait de Mbappé ou de Dembélé, même en complément d’Olivier Giroud, s’est étonné le milieu du Goal FC. Il n’a pas eu la confiance du sélectionneur, c’est comme cela. Déjà, avec Smerecki, le sélectionneur en 2010, ce n’était pas ça. Mais c’est souvent une histoire de feeling. Il n’a jamais existé avec M. Deschamps, qui l’a blacklisté. C’est du gâchis… Mais est-ce que cela le dérange ? » Alexandre Lacazette a sans doute tourné la page, avec regret.