OGCN : Le 0-0, la pelouse, la CAN, le mercato... Favre reste zen

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après le nul contre Metz (0-0) : « C’était un match très difficile, très compliqué. Je m’y attendais. Avec le 0-0, ça peut passer, on peut vivre avec un point. Il y a des demi-occasions, les deux équipes pouvaient gagner. Depuis le début de saison, tous les matchs étaient difficiles, sans exception. On ne peut pas dire que l’on perd deux points vu la physionomie du match. Il nous a manqué de la percussion, les dernières passes. On savait qu’avec la CAN, les blessures il allait nous manquer des joueurs. C’est comme ça. Au niveau du mercato, c’est très difficile de trouver des joueurs qui pourraient être de suite efficaces, sauf à sortir des fortunes qu’on n’a pas. Le 3-4-3 ? C’était un peu une formation par manque de solutions. La pelouse ? C’était spécial en effet. Mais je ne veux pas prendre ça en excuse, je ne l’ai pas fait de la saison et ça je ne vais pas commencer aujourd’hui. Les deux équipes avaient le même problème. On n’avancera pas si on se cherche ce type d’excuse lors des contre-performances ».