OGCN : Favre ne peut pas aligner Seri à cause du Barça

Dans : OGCN, Ligue 1, Liga.

Annoncé très proche du FC Barcelone, Jean-Michaël Seri pensait réaliser son rêve en quittant l’OGC Nice pour devenir un Blaugrana.

Le milieu de terrain s’était entendu avec le club catalan, lui-même d’accord avec le Gym sur un montant de 40 M€. Mais au moment où l’on s’y attendait le moins, le Barça a décidé de tout annuler. En cause, le niveau de l’Ivoirien qui ne ferait plus l’unanimité au sein du staff technique barcelonais, notamment après la double confrontation entre Nice et Naples en barrages de la Ligue des Champions. A moins que ce rebondissement soit lié à la gourmandise de l’OGCN qui aurait finalement réclamé 50 M€.

Quoi qu’il en soit, Seri a très mal vécu cet échec, à tel point que l’entraîneur Lucien Favre a décidé de ne pas convoquer son cadre pour le déplacement à Amiens samedi (20h). Trop « touchée psychologiquement » selon L’Equipe, la plaque tournante des Aiglons est donc dispensée pour ce week-end. Pourtant, certaines sources affirment que le Barça pourrait revenir vers Seri en fonction des montants dépensés pour Ousmane Dembélé et le milieu convoité (Philippe Coutinho ?).