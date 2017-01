Nice : Avec Ricardo Pereira, la liste des absents s’allonge

Dans : OGCN, Ligue 1.

Nouveau coup dur pour l’OGC Nice. Victime d’une entorse du genou contre Metz (0-0) dimanche, Ricardo Pereira manquera six semaines de compétition ! Cela commence à faire beaucoup pour le Gym, qui a également perdu son capitaine Paul Baysse lors de cette rencontre. Le défenseur central souffre lui aussi d’une entorse à un genou mais devrait revenir plus rapidement. Ces absences s’ajoutent à celle du gardien Yoan Cardinale et Younès Belhanda, sans compter l’Ivoirien Jean-Michaël Seri à la CAN. Les prochaines journées de championnat s’annoncent difficiles pour les Aiglons.