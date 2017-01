Nantes : Conceição subit la loi des grandes équipes contre le PSG

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

Sergio Conceição, entraîneur de Nantes, après la défaite contre le PSG (0-2) : « On a bien commencé le match, on a empêché les mouvements parisiens, avec de l'agressivité. C'est comme ça face aux grandes équipes : des petits détails, des erreurs décident des matchs. On a continué à aller de l'avant. La deuxième mi-temps a été débutée de la même manière, en étant compacts. Je suis content de la mentalité affichée, mais je ne le suis pas du résultat, c'est normal. Merci aux supporters d'être venus, on est déçus de ne pas leur avoir apporté un bon résultat. On est sur le bon chemin, on pense déjà au derby à Rennes. Avec cette mentalité, on apportera de la joie aux supporters ».