Nantes : 1-1 à Rennes, les Canaris ne méritaient pas ça

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceição, entraîneur de Nantes, après le nul à Rennes (1-1) : « Je suis frustré parce qu'on a fait un match solide au niveau de la stratégie, dans l'intensité. Je sais que parfois, on a des difficultés techniquement, mais au niveau de l'intensité c'était bien. On a bien commencé la deuxième mi-temps, on a donné plus de terrain à Rennes exprès pour exploiter la profondeur. On a manqué trois occasions qui pouvaient tuer le match. Et on se prend un but en fin de match. Je ne suis pas content de ce but, on n'a pas mérité ça. Individuellement et collectivement, on a été meilleurs. Pour se créer autant de situations et ne pas avoir de danger sur notre but, on est sur le bon chemin. Il faut être plus efficaces dans les trente derniers mètres. On va continuer à travailler sur ça. Sur six matchs de Ligue 1, on a perdu qu'une seule fois, face au PSG ».