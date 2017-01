FCN : Kita promet la chute du PSG à la Beaujoire

Dans : FC Nantes, PSG, Ligue 1.

Intéressé par la venue en prêt de Jean-Kévin Augustin, le FC Nantes ne devrait pas accueillir l’attaquant du Paris Saint-Germain pour la deuxième partie de saison.

Malgré son faible temps de jeu, le jeune Parisien ne veut toujours pas entendre parler d’un départ. « Un prêt d’Augustin ? Il ne veut aller nulle part, a confié Waldemar Kita à Presse Océan. Il veut rester à Paris. C’est ça le problème. » A priori, Augustin ne changera pas d’avis en croisant les Canaris à la Beaujoire samedi (17h). Un match qui rend le président nantais confiant, lui qui admire le travail de la direction parisienne.

« Le PSG est un référence pour moi, a reconnu le patron du FCN. Par rapport à l’organisation, au marketing, à la communication, à la pub… Ils mettent de gros moyens, c’est vraiment pas mal. Il faut prendre de bonnes idées là où il y en a. Frustrant de ne pas pouvoir lutter financièrement ? Non, parce qu’on va les battre demain ! Ce n’est pas frustrant, arrêtez ! Le sport c’est le sport. Vous allez voir, on va les battre… Ils sont plus gros que nous, mais on peut être fin et bon. » Rappelons que Nantes reste sur six victoires lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.