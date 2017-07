MHSC : Montpellier dément négocier le départ de Boudebouz

Dans : MHSC, Mercato, Ligue 1.

Ce mardi, L’Equipe indiquait que Montpellier avait refroidi plusieurs clubs européens dont West Ham et le FC Séville, qui s’intéressaient de près à Ryad Boudebouz. Effectivement, le quotidien expliquait que le MHSC réclamait 15 millions d’euros pour céder l’international algérien au mercato. Une information qui n’a pas tardé à faire réagir le club, qui a publié un démenti en apportant quelques précisions.

Communiqué officiel du MHSC :

« A la suite de l’article intitulé « Ryad Boudebouz : Un transfert hors de prix ? » paru sur francefootball.fr et relayé par lequipe.fr le club tient à préciser que le MHSC n’a à ce jour reçu aucune offre d’un club concernant le transfert de Ryad Boudebouz. Par conséquent, le MHSC n’a donc pas pu refuser d’offres, ni même entrer en négociation sur la base d’un prix minimum de 15 millions d’euros comme évoqué dans l’article. Un agent est mandaté par le club pour la vente de Ryad Boudebouz qui dispose d’un bon de sortie. La vente de Steve Mounié le mois dernier est un argument supplémentaire pour ne pas brader un joueur dont les performances ces deux dernières saisons ont été plus que satisfaisantes et qui a toujours répondu présent. Le MHSC regrette que les sources utilisées par France Football pour cet article aient pu faire passer un message erroné ne reflétant pas la réalité ».