MHSC : Gasset savoure une défaite au goût de victoire

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, après la défaite contre Monaco (1-2) : « Sur la 2e mi-temps, on aurait mérité de prendre un point qui nous aurait fait beaucoup de bien, mais je suis très satisfait de ce que j’ai vu, notamment de la part des joueurs que je n’avais pas encore vu en match. Au départ, on avait la stratégie de les laisser venir et de les contrer en ayant des attaquants sur les extérieurs. On se fait prendre sur un coup de pied arrêté sur la première incursion des Monégasques dans notre camp, puis sur un contre. Après, il a fallu prendre des risques et ça a failli payer. On a joué comme une belle équipe face à une très grande équipe de Monaco et je trouve qu’il y a beaucoup d’enseignements positifs à retirer de cette rencontre ».