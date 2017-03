MHSC : Gasset s'est fait prendre à son propre jeu

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, après la défaite contre Nantes (2-3) : « On s’est créé beaucoup d’occasions, on a pratiqué un jeu séduisant. Le nul ne nous suffisait pas, donc on a continué à attaquer après l’égalisation, et malheureusement on s’est fait contrer. C’est dur, mais je ne peux pas en vouloir aux joueurs. Vouloir gagner part d’un bon élan. Il va certes falloir corriger certaines choses défensivement, mais il faut continuer à jouer. Le maintien passera par le jeu. Ce soir, on n’a pas été payé de nos efforts, mais l’état d’esprit des joueurs a été remarquable. Ça va finir par payer ».