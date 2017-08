MHSC : Der Zakarian ne compte même pas sur le mercato

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (coach de Montpellier après la défaite à Dijon 2-1) : « Je ne peux pas être satisfait de notre prestation. Nous avons été trop pauvres techniquement. Il y avait trop de déchets dans notre jeu, dans la sortie et l'utilisation du ballon. Nous devons jouer de manière plus simple. Il faut travailler, persévérer. Dijon n'était pas dans un grand jour, mais sur leurs deux tirs cadrés, ils marquent deux fois. Nous n'avons pas joué ensemble. Nous avons les capacités de rebondir. Je ne sais pas si de nouveaux joueurs arriveront avant la fin du mercato. Peut-être s'il y a des départs. On a vingt-cinq joueurs de champ, on ne va pas empiler les mecs. »