ASM : Sylla signe son premier contrat pro à Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Surveillé de près par plusieurs clubs européens, Moussa Sylla a signé ce vendredi son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco. Le jeune attaquant, arrivé en 2014 au centre de formation du club de la Principauté, s'est engagé jusqu'en 2020 avec l'ASM pour son plus grand bonheur et celui des dirigeants monégasques. « Je suis vraiment très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur, l’AS Monaco. Après la qualification contre l’AS Rome en Youth League c’est une semaine très riche en émotions ! L’AS Monaco est un grand club qui fait confiance aux jeunes et les fait progresser. J’ai également beaucoup grandi en tant qu’homme ici et je le dois à tous les formateurs du Centre. J’espère continuer à franchir beaucoup d’étapes avec le maillot de Monaco », a confié Moussa Sylla.