OM : Zubizarreta change de tactique pour boucler Amavi

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Calmées par le président d’Aston Villa en personne, les rumeurs concernant le possible transfert de Jordan Amavi reprennent de plus belle avec cette affirmation de La Provence.

Le quotidien régional annonce que le latéral gauche du club de Birmingham a « entre les mains une première offre de l’OM sur le plan contractuel et salarial », et donc que les négociations ont débuté pour essayer de convaincre l’ancien niçois de revenir en Ligue 1. Des discussions menées par Andoni Zubizarreta qui pourraient aboutir, mais ne présageraient en rien d’un transfert final, car Aston Villa ne bradera pas un joueur qui est suivi par de nombreuses autres écuries, ce qui pourrait faire grimper le prix au-delà des 10 ME. De quoi provoquer un sacré investissement pour un arrière gauche, même si le recrutement d’un élément à ce poste est considéré comme une priorité haute par Rudi Garcia, qui a déjà dû trop souvent bricoler cette saison pour attendre plus longtemps.

De plus, le joueur n’était pas particulièrement chaud pour un retour aussi rapide en France, lui qui espère toujours faire son trou en Premier League après une première saison gâchée par une grave blessure au genou. En attendant, l’OM a en tout cas décidé de passer à l’action avec le joueur et son entourage, avant éventuellement d’embrayer avec Aston Villa si jamais Jordan Amavi donnait son accord en vue d’un futur transfert.