OM : Vu de Marseille, Paris va perdre son titre de champion

Il y a un an, après 23 journées également, personne n’aurait osé poser la question sur l'attribution du titre de champion de France alors que le PSG comptait 24 points d’avance sur son poursuivant Monaco. Un an après, non seulement l’ASM est devant, mais avec trois points d’avance et une solidité qui n’a pas été souvent mise à défaut depuis le début de la saison. Ajoutez à cela une efficacité offensive ébouriffante, et les regards des autres clubs de Ligue 1 sont totalement bouleversés. En attendant de peut-être se mêler à la lutte dans les années à venir, Marseille regarde cela de loin, et Rudi Garcia a livré son pronostic en ce qui concerne ce sprint final qui s’annonce haletant, avec Monaco, le PSG, mais aussi toujours Nice pour le moment.

« Depuis que je suis arrivé, j'ai dit que Monaco était l'équipe la plus complète. Dire ça n'enlève rien à Nice. Ils ont perdu 3 à 0 contre Monaco mais ils ont la meilleure défense de Ligue 1 et c'est l'équipe qui a le moins perdu en championnat. Ils ont vraiment du talent, que ce soit individuellement et collectivement. Et on ne présente plus le PSG... Ils peuvent finir devant tout le monde, dans toutes les compétitions, ils ont été bâtis pour cela. Malgré tout, je vois plus Monaco finir champion », a assuré l’entraineur marseillais, qui n’hésite pas à faire un pronostic favorable à l’ASM qui devient de plus en plus tendance.