OM : Un top buteur à l'OM ? Impossible prévient Garcia !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Attendu comme le Messie par les supporters de l'Olympique de Marseille, le futur attaquant ne sera probablement pas du standing espéré par ces derniers. En effet, sauf coup de pouce budgétaire de dernière minute, l'OM n'a actuellement pas les moyens financiers d'aller jouer dans la cour des grands. Rudi Garcia l'admet dans L'Equipe, Frank McCourt a déjà injecté 100ME de sa poche dans le marché estival des transferts pour renforcer Marseille et ce n'est pas avec les arguments actuels que l'OM pourra s'offrir un grand nom.

« Qu'un joueur comme Luiz Gustavo nous rejoigne, c'est déjà un beau message pour les autres. Mais aujourd'hui, pour avoir des tops joueurs, on est encore un peu court. C'est important de le dire. Je ne sais pas quel attaquant on arrivera à faire venir, mais j'entends beaucoup de choses, et il ne faut pas que les gens rêvent et pensent qu'on va prendre un top joueur. On n'en a pas les moyens. Pour l'instant c'est comme ça, et Dieu sait si on a la chance d'avoir un actionnaire qui a déjà beaucoup donné de sa poche : plus de 100ME de ses deniers personnels », explique l'entraîneur de l'Olympique de Marseille qui préfère prévenir tout le monde plutôt que de laisser les supporters s'enflammer au fil des rumeurs. L'OM fera avec ses moyens, et cela suffira probablement à faire venir un bon attaquant, mais pas un nom ronflant.