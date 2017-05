OM : Son but, ses pompes... Evra avoue être « un fou »

Dans : OM, Ligue 1.

Patrice Evra, défenseur de l'OM, après la victoire contre Nice (2-1) : « Je suis vraiment content pour l'équipe et ce Vélodrome. On gagne contre un top 3, c'est plus important que mon but. Pour la première fois, je me sentais à 100 % avant le match. Je savais que je pourrais prendre mes responsabilités. On va à Bordeaux pour gagner, pas pour faire match nul. Ma célébration ? Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est juste que j'ai confiance en mes qualités. Les pompes ? C'est juste pour montrer que quand je suis prêt physiquement, je suis là. En vérité, je suis vraiment un fou quand je revois les images. J’ai un peu fait le con en jouant blessé lors de mes premiers matchs avec Marseille. Jouer sur une jambe en Ligue 1, ça ne passe pas. C’est dommage que les gens en aient profité pour remettre en cause mes qualités. Je n’ai rien à prouver à personne », a-t-il déclaré sur Canal+.