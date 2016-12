OM : Rudi Garcia reçoit un sale coup venu de Rome

Dans : OM, Ligue 1.

Démis de ses fonctions en janvier 2016 par l'AS Rome, qui l'avait toutefois gardé sous contrat, Rudi Garcia a officiellement été libéré par le club italien en octobre dernier afin qu'il s'engage avec l'Olympique de Marseille. Alors qu'il donne entièrement satisfaction au nouveau propriétaire de l'OM, le technicien français n'appréciera probablement pas énormément les propos de son ancien patron, James Pallotta, qui a habillé Rudi Garcia pour l'hiver dans une déclaration faite au Corrierre dello Sport. Car le président de la Roma estime que s'il avait maintenant le technicien français à son poste, l'AS Rome se serait écroulée.

Un découpage en règle et sans tendresse de Rudi Garcia. « Remplacer Rudi Garcia ? Cela a été une décision relativement facile à prendre vu le nombre de matches sans victoire et la grande équipe que nous avions à notre disposition. Même si beaucoup de gens pensaient que nous aurions à attendre la fin de le saison, je pense que l’équipe était en train de s'écrouler d’un point de vue psychologique. Si nous n'avions rien fait, nous n’aurions jamais été en mesure de terminer dans les cinq premiers, et encore moins de nous qualifier pour la Ligue des champions à la fin de la saison », fait remarquer le président de la Roma, visiblement pas triste d’avoir vu Rudi Garcia faire ses valises pour rejoindre l’Olympique de Marseille.