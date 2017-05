OM : Riolo dézingue Evra, « le guignol » du foot français

Dans : OM, Ligue 1.

Buteur dimanche soir face à l’OGC Nice, permettant ainsi à l’Olympique de Marseille de ravir la cinquième place aux Girondins de Bordeaux, Patrice Evra a assurément réalisé sa prestation la plus aboutie depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Solide défensivement, l’international français a même été élu olympien du match par la plupart des médias après la rencontre. Mais il y en a un qui a bien du mal à partager cet emballement général qui se propage sur les réseaux sociaux depuis OM-Nice, il s’agit de Daniel Riolo.

Dans l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, le journaliste a qualifié Patrice Evra de « guignol » et n’est pas tendre avec l’ancien mancunien. « Evra ne fera jamais taire personne. C'est un guignol, et il n'effacera jamais la honte qu'il a infligée au football français tout entier. Dire qu'il fait taire les rageux parce qu'il met un pauvre but… Ce type est un guignol fini qui n'a pas d'humour, qui n'est pas intelligent, qui traîne la honte de tout le football français sur une Coupe du monde. Il a une énorme carrière en club et pour ça il mérite assurément du respect, mais il faut se calmer un peu » a confié, sans langue de bois, le journaliste de RMC. Reste qu’avec un « Tonton Pat » à ce niveau, la défense de l’OM est d’un coup bien plus rassurante, et ce n’est pas de trop pour Rudi Garcia...