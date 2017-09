OM : Prolonger ? Patrice Evra a une autre priorité en tête

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté l’hiver dernier, Patrice Evra n’est pas arrivé à l’Olympique de Marseille en préretraite. A l’image de ses dirigeants, le latéral gauche de 36 ans est ambitieux.

C’est d’ailleurs cette philosophie qui avait séduit l’international français lors de ses premiers contacts avec le club phocéen et son directeur sportif. « Je vous raconte ce que Zubizarreta m’a dit lorsqu’il est venu à Turin : l’objectif, c’est d’être dans les cinq premiers, a révélé le Marseillais à La Provence. Il m’a dit aussi que le club allait acheter un arrière gauche et c’était déjà Jordan Amavi. Tout ça, je le sais depuis le début. Tout ce que l’OM m’a dit se passe en ce moment. Le jour où ils ne tiendront plus parole, je leur serre la main et je prends mes valises. »

En parlant de départ, Evra se dirige vers la fin de son contrat en juin prochain. Autant dire que la question d’une prolongation devrait vite apparaître. Mais pour le moment, ce n’est pas la priorité du principal intéressé. « Je vis dans le présent, a répondu l’ancien joueur de Manchester United. Beaucoup s’interrogent sur la saison prochaine. Pour moi, cela revient à se distraire du présent. Je ne pense pas à une prolongation mais à me bouger sur le terrain. » Soit la meilleure manière de convaincre l’OM et d’obtenir un nouveau bail, si « Tonton Pat » a toujours les jambes...