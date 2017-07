OM : Pourquoi l'OM fait un mercato français ? Il répond

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A l'exception notable de Luiz Gustavo, l'Olympique de Marseille a fait un mercato à la sauce française, puisque Valère Germain, Adil Rami et Steve Mandanda sont venus renforcer l'effectif de Rudi Garcia. Même si l'OM se défend de vouloir exclusivement miser sur des footballeur français, dans la réalité ce choix est clairement fait pour permettre au projet marseillais de vite décoller mais aussi de ne pas faire exploser les budgets.

Dans Aujourd'hui en France, Bruno Satin, agent de joueurs depuis de très longues années, avoue que la stratégie de l'Olympique de Marseille est plutôt judicieuse et il explique pourquoi. « Les projets à moyen ou à long terme, ça n’existe pas aux yeux du public. Il y a de l’impatience partout. Or, les Payet, Rami, Mandanda, ce sont des gars qui connaissent la Ligue 1, fait remarquer Bruno Satin, qui sait que l’OM doit vite renouer avec les premières places avant de viser le haut du panier. Car sur le plan budgétaire, les joueurs français sont moins chers. Sur des dossiers de gros joueurs étrangers, dès qu’on parle en salaire annuel, en y ajoutant les charges, l’addition monte vite pour les clubs français et il est difficile de lutter, non seulement par rapport aux clubs anglais, hors catégorie, mais même par rapport aux Espagnols et aux Italiens. Le joueur français sera souvent plus facile à attirer. »