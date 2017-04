OM : Pas d'Asie, pas d'USA, pas d'Emirates, l'OM change tout

Dans : OM, Ligue 1.

Pour sa préparation estivale, l'Olympique de Marseille envisageait d'aller en Asie ou aux Etats-Unis pour à la fois travailler physiquement, mais également assurer la promotion du club phocéen dans des régions du globe qui comptent sur le plan économique et sportif. De même, il se disait que l'OM pourrait participer à l'Emirates Cup organisée chaque été par Arsenal à Londres. Mais, selon La Provence, tout cela est à oublier.

En effet, une éventuelle tournée à l'étranger durant l'été 2017 n'est plus à l'ordre du jour, l'Olympique de Marseille préférant attendre 2018 pour voyager. De plus, une participation à l'Emirates Cup ne serait plus d'actualité dans la mesure où l'OM... n'a pas reçu d'invitation. C'est donc une préparation classique, avec deux stages, qui sera effectuée par Rudi Garcia et ses joueurs, l'entraîneur de Marseille ayant réclamé que six matches amicaux soient organisés. Et cela quel que soit le programme officiel prévu pour l'OM. Car, suivant le classement final en Ligue 1 de l'équipe marseillaise, l'Europa League pourrait faire débuter la saison 2017-2018 de l'OM le 27 juillet, date du premier match du 3e tour préliminaire. Mais pour l'instant, il est difficile de faire des plans sur la comète et forcément cela oblige les dirigeants de l'Olympique de Marseille à travailler sur plusieurs solutions.