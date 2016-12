OM : Marseille et Zubizarreta ont un énorme succés avant le mercato !

Dans : OM, Ligue 1.

Chaque année, des agents et des dirigeants venus du monde entier se retrouvent pour le Wyscout Forum afin évidemment parler de transferts et de business. Et pour l'édition 2016, qui se déroulait fin novembre à Londres et plus précisément à Stamford Bridge, l'Olympique de Marseille, représenté par Andoni Zubizarreta et Jean-Philippe Durand, a suscité un énorme engouement. Comme le raconte L'Equipe, si Monchi avait été la star de la précédente édition de ce forum, c'est cette fois le directeur sportif de l'OM qui a attiré les regards...et les rencontres.

Nos confrères de L'Equipe ont constaté l'incroyable attrait du dirigeant marseillais, qui n'a pas eu une seule seconde pour respirer. « À tel point que le directeur sportif olympien n’a même pas pu accéder au sous-sol où se sont déroulés les premiers rendez-vous dans la matinée. Interpellé à chaque fois qu’il était libre, il a péniblement atteint le bar des loges de Stamford Bridge avec vue imprenable sur la pelouse à… midi. Plus de deux heures après son arrivée ! Il fallait voir le manège des agents et des recruteurs, un oeil souvent distrait sur leur téléphone, mais un autre toujours alerte en direction de l’Espagnol, attendant le moment idoine pour se précipiter vers lui », raconte le quotidien sportif, ce qui confirme que l'Europe du football a pris connaissance du changement de braquet de l'Olympique de Marseille avec la vente du club phocéen au milliardaire américain Frank McCourt. Reste désormais à concrétiser ces très nombreuses rencontres à Londres. Un rendez-vous d'ailleurs très peu fréquenté pas les clubs français puisqu'outre l'OM, seuls Nice et Le Havre avaient fait le déplacement.