OM : Mandanda veut mettre les choses au point avec Crystal Palace

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le mercato de l’OM s’accélère. Après avoir recruté Valère Germain, les dirigeants phocéens tentent actuellement de finaliser les dossiers Adil Rami et Luiz Gustavo. Mais il y a un dossier qui semble toujours au point mort dans la cité phocéenne : celui menant à Steve Mandanda. Samedi, l’international français a retrouvé ses partenaires de Crystal Palace à l’entraînement. Mais bien qu’il n’aille pas au clash, il n’a pas changé d’avis concernant son avenir. Il souhaite revenir à l’OM, et son intention est ferme et définitive dans son esprit.

Selon les informations de nos confrères du journal L’Equipe, le gardien de but de 32 ans a prévu de s’entretenir dans les prochains jours avec Frank de Boer, le nouveau coach de Crystal Palace. L’ancien capitaine de l’OM souhaite faire le forcing auprès de son entraîneur pour quitter le club et rejoindre la Provence le plus rapidement possible. Pour rappel, les positions de l’OM et du club anglais semblent très éloignées pour l’heure. Effectivement, Jacques-Henri Eyraud aurait proposé moins de 2 ME quand Crystal Palace en attend plus du double…