OM : Le mercato 2018 de l'OM a déjà débuté au Portugal

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mercato estival est fermé depuis une dizaine de jours, mais à l'Olympique de Marseille comme ailleurs on travaille déjà sur le prochain marché des transferts, histoire de ne pas prendre de retard. Ainsi, selon La Provence, l'OM est très actif au Portugal, où le club phocéen a déjà travaillé cet été, ce qui s'est notamment concrétisé par la venue de Kostas Mitroglou dans les ultimes minutes du marché estival des transferts.

On ne sait pas précisément quel joueur était supervisé par l'Olympique de Marseille, mais un émissaire phocéen était vendredi soir dans les tribunes du légendaire stade de la Luz afin d'assister au match entre le Benfica et Portimonense. Une rencontre remportée 2-1 par les anciens coéquipiers du nouvel attaquant de l'OM. Les dirigeants marseillais ont bien compris, et ils ne sont pas les seuls, que le championnat du Portugal est le vivier d'un paquet de bons joueurs, et qu'il était très important d'être attentif à ce qu'il se passe en Liga NOS.