OM : Le Cabella version 2017 répond présent

Dans : OM, Ligue 1.

Rémy Cabella, milieu offensif de l’OM, après la victoire 5-1 face à Montpellier : « Je suis parti sur des bonnes bases. C'est vrai qu'en partant en vacances, je me suis dit qu'il fallait que je remette en question. Et voilà, depuis le début de l'année, je montre mes qualités, j'essaye d'être le plus décisif, comme ce soir. Félicitations à tout le groupe, c'était vraiment un bon match, surtout qu'on sortait de deux désillusions. On a montré qu'on avait du caractère ».