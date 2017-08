OM : Germain prouve qu'il est le grand attaquant de Marseille

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Valère Germain, buteur de l'OM, après la victoire contre Domzale (3-0) et la qualification en Europa League : « Deux buts et une passes décisive ? Ça fait du bien car cela faisait trois matchs que je n'étais pas décisif, et moins bon, à l'image de toute l'équipe. Et on sait que dans les grands clubs, il faut être décisif pour durer. Je suis content pour l'équipe car on est en Europa League. Une bonne entente offensive avec Thauvin ? Oui, ça tient la route. Mais on peut encore faire mieux. Ce soir, on a retrouvé notre bloc défensif. On engrange de la confiance. Le retour à Monaco en L1 dimanche ? Je suis content. C'est grâce à ce club que je suis ici aujourd'hui. Ça fera plaisir de revoir tout le monde. On va aller là-bas pour prendre les trois points », a-t-il déclaré sur Canal+.