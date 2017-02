OM : Eyraud tacle en douce le PSG et son « Rêvons plus grand »

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Lancé dans une tournée de la presse, le président de l'Olympique de Marseille réserve à chaque média sa petite punchline. Invité de Stade 2, Jacques-Henri Eyraud a donc parlé du mercato de l'OM, des ambitions de Frank McCourt à Marseille, des résultats actuels, de sa relation idyllique avec ses supporters...et bien évidemment du Paris Saint-Germain. L'occasion pour le président de l'Olympique de Marseille de prévenir le club de la capitale que si lui refuse de vendre d'avance du rêve aux supporters, il promet de donner du fil à retordre au PSG la saison prochaine une fois que l'OM sera passé par le case mercato.

Habile sur le plan de la communication, Jacques-Henri Eyraud a résumé tout cela dans une formule bien sentie. « Marseille a les pieds dans la réalité. Notre slogan n’est pas « Rêvons plus grand ». On est rempli d’humilité et de modestie. Le vrai rendez-vous, c’est la saison prochaine », a promis le président de l'Olympique de Marseille, histoire de prévenir Nasser Al-Khelaifi que l'OM était de retour aux affaires et allait essayer de faire cauchemarder le Paris Saint-Germain. Vivement la saison prochaine...