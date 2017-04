Dans : OM, Ligue 1.

Parmi les nombreuses explications au coup de mou actuel de l'OM, qui reste sur trois nuls en trois matches, il y a d'abord eu un éventuel relâchement coupable des joueurs promis à un départ lors du mercato, mais également celle d'une peur qui se serait installée au sein de l'effectif de Rudi Garcia concernant l'avenir. Car selon certains, le coup de balais qui devrait intervenir l'été prochain à l'Olympique de Marseille pourrait tétaniser les footballeurs de l'OM.

Sébastien Perez, qui était à l'Olympique de Marseille en 2000-2001 lorsque Bernard Tapie en revenu aux commandes, et a vécu ce genre de situation, ne veut pas croire du tout à cette crainte qui serait la cause des résultats très moyens de l'OM actuellement. « Une peur de la grande lessive ? Je n'y crois pas, car les joueurs ont beaucoup à perdre dans ce cas-là. A l'époque, la situation était un peu différente, car on était menacés par la relégation et on avait quatre matches pour se maintenir. On avait un groupe sain, et on savait bien que de mauvaises prestations et une descente en Ligue 2 auraient fait tache sur notre CV. Personnellement, je suis parti cet été-là à Galatasaray, mais je ne le savais pas encore et j'étais concentré sur ma fin de saison. Il y a plus à gagner qu'à perdre, que ce soit pour le joueur qui veut rester où celui qui veut partir. Ils ont tout intérêt à briller, ils doivent se montrer. Et puis, ce n'est pas comme avant, où les joueurs pouvaient craindre de ne pas trouver un club qui paye aussi bien que l'OM. Il y a beaucoup plus de destinations, notamment à l'étranger, où ils peuvent trouver leur compte », explique, sur Le Phocéen, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, balayant ainsi cette hypothèse.