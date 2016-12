OM : Cinquième ? Encore heureux balance Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Plus que le jeu, l’enthousiasme et la délivrance des joueurs marseillais au moment du but victorieux de Clinton NJie ont ravi Rudi Garcia, pour qui ce sont des ingrédients indispensables à la remontée de l’OM au classement. Et cela tombe bien, grâce à ce bel enchainement de fin d’année, les Olympiens se faufilent à la cinquième place, en compagnie de Guingamp, même si le podium est encore à neuf longueurs. Néanmoins, avec ce replacement dans le premier tiers du classement, le minimum est fait selon Rudi Garcia, pour qui il n’y a pas de quoi sauter au plafond de voir l’OM à la cinquième place de la Ligue 1.

« On ne pouvait pas faire mieux. On est cinquième ex aequo avec Guingamp. C’est très bien. On n’est qu’à la moitié du championnat, on n’a encore rien fait. On est revenu là où l’OM doit être a minima. Les quatre premiers sont très loin, ça va être compliqué. Quatre victoires consécutives, ça compte pour finir la phase aller », a souligné l’entraineur marseillais, qui sait que rattraper Lyon, Paris, Monaco et Nice sera une toute autre histoire.