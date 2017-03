OM : Cette étoile filante de l’OL qui fait pschitt à Marseille

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Prêté cette saison par Tottenham à Marseille, Clinton Njié peine à retrouver la réussite qu’il avait connue dans le championnat de France lors de sa dernière saison à Lyon.

Son départ pour le club londonien avait étonné, mais le montant du transfert (14 ME hors bonus), et la suite de sa carrière donnent pour le moment raison aux dirigeants lyonnais. Blessé dès son arrivée à Londres, le Camerounais n’a jamais pu retrouver une place dans la formation de Pochettino, et son prêt à Marseille confirme la tendance, avec quelques atouts, mais un rendement trop irrégulier. Résultat, celui qui était annoncé comme le grand espoir de l’attaque camerounaise n’a même pas été convoqué par les Lions Indomptables pour les matchs à venir, et ce n’est pas une surprise au pays.

« C'est lui qui nous a qualifiés pour la CAN, après ses premiers matchs, on l'a comparé à Eto'o, mais il est parti trop tôt à Tottenham et depuis, il stagne. Il a complètement raté sa CAN et il ne brille pas à Marseille, donc, le fait que Broos ne l'ai pas rappelé n'a choqué personne. Il faut arrêter de célébrer trop tôt de jeunes joueurs », a prévenu, dans les colonnes de La Provence, le journaliste camerounais Jean-Bruno Tagne, qui travaille au Jour de Yaoundé. Une manière de rappeler qu’à 23 ans, Clinton Njié a encore le temps de redresser la barre, mais que l’OM ne le conservera clairement pas la saison prochaine.