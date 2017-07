OM : Bacca à Marseille, c'est pas si simple

Dans : OM, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Samedi soir, Le Parisien a enflammé les réseaux sociaux en affirmant que l'Olympique de Marseille et le Milan AC s'étaient mis d'accord pour le transfert de Carlos Bacca lors de ce mercato. Et cela ne s'était pas calmé lorsque Philippe Genin, le Monsieur Serie A de BeInSports, a confirmé qu'effectivement l'affaire était faite, précisant même que l'attaquant allait passer sa visite médicale dans les prochains jours avant de parapher son contrat avec l'OM.

Mais, si le dossier Bacca est très chaud, il faudra peut-être un peu de patience pour les supporters de l'Olympique de Marseille. En effet, du côté de La Provence, on indique qu'il n'y a « rien de neuf » concernant la venue de Carlos Bacca et qu'il fallait faire preuve de « prudence » sur cette opération. Car même si les choses paraissent plutôt bien engagées pour l'OM, le transfert d'un joueur d'une telle envergure n'est jamais simple, les demandes du Milan AC et du joueur devant s'accorder avant que tout se finalise. Cependant l'optimisme est tout de même de rigueur concernant cet attaquant supplémentaire qui serait un beau coup pour Marseille.