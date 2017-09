OM : Ambitions, Mitroglou, Vainqueur, les explications

Dans : OM, Mercato.

L’OM a connu un mercato particulièrement agité, qui laisse pour le moment les supporters assez circonspects.

Certes, l’OM a fait venir sept recrues (Abdennour, Rami, Gustavo, Mandanda, Germain, Amavi et Mitroglou) mais les mouvements tardifs et l’absence d’un milieu de terrain supplémentaire laissent songeur quant à la capacité du club à jouer sur les deux tableaux. Pour Jacques-Henri Eyraud, la mission de faire mieux que la saison passée est jouable.

« Une saison réussie ? Faire mieux que la saison passée. On est en reconstruction, ça va prendre du temps. Il y a des attentes élevées. On est en avance sur le projet car on ne pensait pas disputer l'Europa League dès cette saison », a souligné le président marseillais, qui a ensuite, avec Andoni Zubizarreta, évoqué plusieurs sujets chauds du mercato.

Mais l’opération Mitroglou est, elle, considérée comme un succès. « On était intéressé par un dossier d'un attaquant après Valère Germain. On a cherché une complémentarité. Mitroglou est exactement dans le profil recherché. On a trouvé avec lui le buteur qu'on souhaitait. Il n'y a pas de premier choix. Ce sont des opportunités. On était en contacts depuis plusieurs semaines. L'important, ce sont les qualités. A titre personnel j'ai été impressionné par sa volonté d'arriver à l'OM », a assuré JHE, qui est aussi revenu sur le cas Vainqueur, que Marseille n’a pas tenté de faire venir.

« William (Vainqueur) est un joueur que j'apprécie. Il y avait une analyse des besoins de l'équipe qui a fait que ça n'a pas été possible. Je lui souhaite bonne chance. C'est quelqu'un de bien. On verra le futur pour lui et pour l'OM », a expliqué le président olympien, qui n’a donc pas tenté de faire revenir le milieu de terrain, alors que celui-ci était offert à prix bradé. L’avenir dira si les paris tentés sont les bons pour remettre l’OM en plein dans le « Champions Project ».