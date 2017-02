OM : Agüero priorité n°1 au mercato réclame Courbis

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Lors du prochain mercato estival, l'Olympique de Marseille se renforcera et l'une des priorités de l'OM version Frank McCourt sera inévitablement de trouver un buteur. Pour cela, le milliardaire américain va devoir casser sa tirelire, les pointures offensives coutant une fortune. Au petit jeu de l'éventuel renfort à faire venir, Rolland Courbis a lui une idée très claire.

Pour l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, Sergio Agüero est celui qu'il faut à l'OM, le Kun ayant toutes les qualités pour réussir dans la cité phocéenne et mettre le feu au Vélodrome. « L’attaquant idéal pour l’OM ? Il y en a un qui me vient tout de suite à l’esprit, c’est Agüero! Il a l’air de vouloir quitter Manchester City. C’est une star, certes en dessous des cadors comme Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ou Suarez, mais il peut tirer un gros projet. Il est argentin, latin, donc “OM-compatible’’. Mais ça doit être très, très cher! L’idée serait aussi de trouver un garçon qui puisse jouer avec Bafé Gomis. Gomis, c’est quand même entre 15 et 20 buts en L1 par saison. Ça compte avec les ambitions marseillaises. L’idée générale serait de ferrer un mec comme Cavani, un joueur de cette catégorie. Un Cavani comme quand le PSG l’a acheté à Naples. Il doit y avoir un bon rapport efficacité-prix avec un joueur dans la mentalité marseillaise, qui supporte la pression du Sud. Il faut aussi rester dans la lignée des grands buteurs olympiens comme Skoblar, Papin, Boksic ou Drogba, des gars qui électrisent le Vélodrome », explique, dans France-Football, Rolland Courbis. Pour s'offrir des Citizens, Frank McCourt devra non seulement lâcher un gros chèque à Manchester City, mais également prévoir un salaire XXXL.