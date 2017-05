Lorient : Casoni monte au créneau pour défendre ses joueurs

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après le match nul contre Angers (1-1) : « En face, il y avait une bonne équipe d'Angers, avec des atouts athlétiques. Le SCO n'est pas facile à bouger. Angers nous a poussé dans nos derniers retranchements après leur égalisation. Après avoir ouvert le score, on a subi. Mais on a poussé pendant les quinze dernières minutes, et on aurait peut-être mérité la victoire. Mon équipe a tout donné ».