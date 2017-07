Officiel : Thiago Mendes à Lille jusqu'en 2022

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Le LOSC a officialisé ce samedi midi la signature de Thiago Mendes, le milieu défensif de Sao Paulo. « Nous sommes heureux de compter aujourd’hui sur la présence de Thiago Mendes, le deuxième joueur issu du São Paulo FC à nous rejoindre cet été. Il nous a été conseillé par Luis Campos et demandé par Marcelo Bielsa. C’est un garçon capable d’évoluer à différents postes, que ce soit en 8, en 6 et même comme latéral droit. Il possède donc cette polyvalence, une qualité que Marcelo Bielsa aime beaucoup. Nous comptons aussi beaucoup sur sa maturité et son expérience. Je tiens d’ailleurs à le remercier pour son état d’esprit, car il était très déterminé à venir en Europe et plus particulièrement au LOSC. Il s’agit d’un nouveau Brésilien dans l’effectif, ce qui va apporter encore plus de sourires à un vestiaire déjà joyeux. L’intégration de Luiz Araujo se passe bien. J’imagine que celle de Thiago Mendes se fera en parfaite symbiose », a expliqué Marc Ingla au sujet du nouveau joueur lillois.