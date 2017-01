LOSC : Le nouveau Lille ? Corchia se voit plus à l'étranger

Dans : LOSC, Mercato.

Valeur sûre du LOSC depuis son arrivée en 2014, Sébastien Corchia espère franchir un véritable cap dès la saison prochaine... en intégrant un championnat étranger.

L'année 2016 restera gravée à jamais dans la mémoire de Sébastien Corchia. Si sa saison collective à Lille a connu des hauts et des bas, sa première apparition sous le maillot de l'équipe de France en novembre dernier contre la Côte d'Ivoire fait date. Remplaçant de son ancien coéquipier Djibril Sidibé sous les ordres de Didier Deschamps, le latéral gauche fait son trou chez les Bleus avec la Coupe du Monde 2018 en ligne de mire. En attendant cette grande échéance, Corchia enchaîne les bonnes performances au LOSC. Et alors que son contrat chez les Dogues prendra fin en juin 2018, le défenseur de 26 ans arrivera à un tournant lors du prochain mercato estival. Un temps pisté par le PSG, Corchia est suivi par de nombreux clubs européens. S'il venait à quitter Lille, même si le nouveau projet de Gerard Lopez pourrait changer la donne, l'international tricolore espère découvrir un championnat étranger...

« À 26 ans, j'ai déjà une belle carte de visite en Ligue 1. On verra en juin. Un nouveau propriétaire doit arriver et ça peut être un très bon challenge pour moi. On discutera et on verra. Mon agent a quelques contacts. Mais rester à Lille est une solution. Je me sens prêt à passer ce cap en allant dans un autre championnat. Quand on est joueur, on a envie de jouer toutes les grandes compétitions. Mais je me sens bien au LOSC et c'est difficile de se projeter déjà sur juin », a assuré, dans les colonnes de La Voix du Nord, Corchia, qui préfère donc attendre la fin de la saison pour parler ouvertement de la suite de sa carrière.