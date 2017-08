LOSC : Le mercato complètement loco de Lille n'est pas terminé !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Après un premier match plein de promesses contre le FC Nantes à domicile lors de la première journée (3-0), le LOSC de Marcelo Bielsa peine à confirmer.

En effet, les Nordistes se sont inclinés à Strasbourg (3-0) dans des conditions très particulières avant d’inquiéter sérieusement ce dimanche après-midi au Stade Pierre Mauroy contre Caen (0-2). A qui la faute ? Si Marcelo Bielsa assume pleinement ses responsabilités, la direction du LOSC estime sans doute ne pas avoir encore offert un effectif assez conséquent à son technicien argentin.

Ainsi, après la défaite face aux Normands, le directeur général du LOSC Marc Ingla a confirmé que de nouvelles recrues devraient débarquer d’ici le 31 août. « Il reste dix jours de mercato. On a une équipe équilibrée, mais on cherche encore un renfort défensif et un renfort offensif. Au milieu en revanche, nous sommes assez bien pourvus » a confié l’ancien dirigeant du FC Barcelone, qui a confirmé l’existence d’offres pour Nicolas De Préville, proche de s’engager au Stade Rennais contre environ 10ME.