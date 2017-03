LOSC : Bissouma prolonge jusqu'en 2021

Dans : LOSC, Ligue 1.

Dans un communiqué, le LOSC a officialisé mardi après-midi la prolongation de contrat d'Yves Bissouma jusqu'en 2021. « Le LOSC continue de consolider son effectif actuel et futur. Une semaine après avoir étendu la durée du contrat d’Ibrahim Amadou (2020), le club lillois annonce aujourd’hui la prolongation de celui d’Yves Bissouma (20 ans) pour deux années supplémentaires. Le milieu de terrain international malien est désormais lié avec le LOSC jusqu’en 2021 », précise le club nordiste.

Et Marc Ingla de se réjouir de cette prolongation. « Nous continuons à investir sur l’avenir tout en n’oubliant pas le présent. Cette prolongation est donc une très bonne nouvelle pour le club. Yves correspond au profil de joueur qu’on souhaite avoir ici, à savoir un grand talent porté sur l’offensif, le spectacle et le déséquilibre, mais qui s’inscrit également dans un collectif. On pense qu’il possède un grand potentiel qu’il faut encore développer. C’est pour cela qu’on est en train de mettre en place le meilleur réseau technique possible », confie le directeur général du LOSC.