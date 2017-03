LOSC : Bahlouli voulait une explication, il est servi avec Passi

Dans : LOSC, Ligue 1.

Arrivé cet hiver en provenance de l’AS Monaco, Farès Bahlouli (21 ans) n’a pas le temps de jeu espéré à Lille.

Seulement aligné une seule fois en Ligue 1, le milieu offensif ne s’attendait pas à un tel traitement. C’est effectivement le discours de son agent qui assure que le LOSC lui avait promis un autre scénario. « Il est à fond à l’entraînement, confiait l’un de ses représentants cette semaine. Alors oui, on lui dit qu’il bosse bien durant la semaine, mails il n’est pas récompensé de ses efforts puisqu’il n’est pas aligné le week-end. »

Si Bahlouli se donne « à fond », alors où est le problème ? La question a été posée à Franck Passi en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur des Dogues a été clair. « Je vois les entraînements et les matchs. Je donne le temps de jeu que je peux donner », a simplement expliqué le technicien. Autrement dit, la recrue lilloise n’est pas au niveau, tout comme à l’Olympique Lyonnais, à Monaco et au Standard de Liège...