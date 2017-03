LOSC : Farès Bahlouli commence à s'agacer

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, OL.

Considéré comme l’une des plus belles pépites de l’Olympique Lyonnais, Farès Bahlouli pensait pouvoir franchir des étapes sous le maillot de Monaco. Mais bien vite le milieu de terrain a déchanté, rejoignant finalement le Standard de Liège en août 2016. Sous le maillot du club belge, Farès Bahlouli n’a pas joué et est donc revenu au bout de quatre mois en Principauté. Mais cela n’a pas empêché Bahlouli de susciter la convoitise du LOSC nouvelle version, lequel a fait signer pour trois ans et demi l’ancien lyonnais en toute fin de mercato hivernal. Sauf que depuis, le milieu offensif passe l’essentiel de son temps sur le banc de touche du LOSC, au point que cela commence à sérieusement l’agacer.

Se confiant sur FootMercato, un de ses représentants n’hésite pas à mettre les pieds dans le plat. « Farès est venu à Lille pour jouer et enchaîner les matches. Il y avait d’autres clubs intéressés et on a décidé d’aller à Lille, car on lui a promis du temps de jeu qu’il n’a pas aujourd’hui. Pourtant, il est à fond à l’entraînement. Alors oui, on lui dit qu’il bosse bien durant la semaine, mails il n’est pas récompensé de ses efforts puisqu’il n’est pas aligné le week-end. On le fait jouer en Coupe de France et on l’enlève ensuite en Ligue 1 sans raison. Si on veut tirer le meilleur de Farès, il faut lui faire enchaîner des matches. Ce n’est pas en le mettant en tribune qu’il va retrouver son rythme. Il veut aider ses coéquipiers dès maintenant et ne pas attendre la saison prochaine », a prévenu ce membre du clan Bahlouli, confirmant que la situation du joueur au LOSC était à même de générer un conflit.