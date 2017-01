Lille : Le LOSC s’attaque à un Brésilien à 50 ME

Il faudra attendre la dernière ligne droite du mercato hivernal pour voir du mouvement à Lille. Désormais à la tête du club nordiste, Gérard Lopez a annoncé du renfort après le passage devant la DNCG repoussé à la semaine prochaine.

« On va recruter deux à quatre joueurs », a indiqué l’homme d’affaires, pendant que les dirigeants lillois travaillent activement sur plusieurs pistes. Comme confirmé par Lopez, le LOSC a bon espoir de finaliser les arrivées de l’ailier néerlandais Anwar El Ghazi (Ajax Amsterdam) et du défenseur paraguayen Junior Alonso (Cerro Porteno). Et selon le média brésilien Lance, Lille a également tenté d’attirer le milieu de Santos Vitor Bueno (22 ans).

Mais la formation de Ligue 1 a vu son offre de 8 M€ rejetée. Il faut dire que le Brésilien, sous contrat jusqu’en 2020, possède une clause libératoire fixée à 50 M€ ! Malgré ses difficultés financières, l’ancien club de Neymar n’est pas prêt à brader son joueur. Du coup, le LOSC se tournerait désormais vers le jeune auriverde Luiz Auraujo (20 ans), l’attaquant de São Paulo qui n’a débuté sa carrière professionnelle que depuis la saison dernière. Suffisant pour taper dans l’oeil de la nouvelle direction lilloise.