Mercato : Le LOSC déclare la guerre à l’OL pour Pépé

Dans : LOSC, OL, Mercato.

Malgré son statut de remplaçant à Angers, Nicolas Pépé (21 ans) ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts.

En Ligue 1, l’AS Monaco, l'AS Saint-Etienne et surtout l’Olympique Lyonnais ont un faible pour l’attaquant d’Angers. D’ailleurs, le club rhodanien est déjà passé à l’action puisqu’une offre de 6 M€ a été transmise au SCO. Bien sûr, la proposition a été refusée, le club angevin réclamant plus de 10 M€ pour son joueur. On imagine que l’OL reviendra à la charge. Mais pour le vice-champion de France, il faudra désormais composer avec la concurrence de Lille.

D’après France Football, la prochaine direction du LOSC, avec le futur directeur sportif Luis Campos, travaille déjà sur le mercato hivernal. Ainsi, le club bientôt dirigé par Gérard Lopez aurait proposé une offre similaire à celle de Lyon pour l'international ivoirien. Là encore, cela ne suffira pas pour convaincre Angers. Mais on devrait assister à une belle bataille compte tenu des nouveaux moyens financiers du LOSC.