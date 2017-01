Lille : Bielsa ou pas, Collot ne sera pas éjecté

Dans : LOSC, Ligue 1.

Entraîneur intérimaire de Lille depuis novembre dernier, Patrick Collot sait que sa mission peut s’arrêter à tout moment.

Surtout depuis l’arrivée officielle de Gérard Lopez aux commandes. On le sait, le nouveau propriétaire du LOSC est proche de Marcelo Bielsa qu’il espère installer sur le banc des Dogues le plus vite possible. Autant dire que le successeur de Frédéric Antonetti peut se sentir menacé, lui qui a pourtant réussi à redresser la situation du club nordiste en Ligue 1. Ce qui explique peut-être la récompense de ses dirigeants.

Au cours d’un entretien avec le futur directeur sportif Luis Campos samedi, Collot a été rassuré sur son avenir à Lille, même en cas d’arrivée d’un nouveau coach. « Je reste au club : j'en ai eu la garantie, a confié le technicien français dans des propos relayés par L’Equipe. A quel poste ? Je ne sais pas. Mais je vais rester au club, c'est une certitude. » De quoi travailler plus sereinement.