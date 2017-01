OM : Bordeaux fait un prix d'ennemi à Marseille pour Sertic

Dans : Bordeaux, Mercato, OM.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Grégory Sertic commence à faire beaucoup de remous, alors que le club provençal espérait boucler ce dossier rapidement.

Mais Bordeaux n’est pas décidé à faire un cadeau aussi peu coûteux à son rival, et l’accord pour récupérer le milieu de terrain capable d’évoluer en défense centrale ne sera peut-être pas si évident à obtenir. Alors que l’OM espérait boucler sa venue pour un million d’euros, puisque le Franco-Croate n’a plus que six mois de contrat, Jean-Louis Triaud est intervenu pour expliquer que cela ne se règlerait pas à ce niveau-là.

« Si l'OM le veut vraiment, qu'ils fassent les efforts nécessaires », a sermonné le président bordelais, qui attend une somme entre 2 et 3 ME pour accepter le transfert. Un coup de poker dangereux à trois jours de la fin du marché des transferts, puisque Sertic ne veut pas prolonger chez les Girondins et partirait dès lors libre si aucun accord n’était trouvé d’ici à mardi soir.