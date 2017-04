Mercato : Bordeaux compte griller l’OL et l’ASSE pour cette cible défensive

Dans : Bordeaux, Mercato, OL, ASSE, Ligue 2.

Auteur d’une saison pleine avec Le Havre en Ligue 2, Ferland Mendy va probablement changer d’air cet été pour accomplir son rêve, celui de jouer en Ligue 1.

Le latéral gauche de 21 ans avait déjà fait l’objet de sollicitations cet hiver de la part de Lyon, qui n’avait pas pu trouver d’accord avec le club doyen pour un transfert assorti d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Désormais, la formation normande s’apprête à recevoir des offres fermes importantes cet été et ne retiendra plus son défenseur. Et si Lyon suit toujours le joueur, si Saint-Etienne a débarqué dans le dossier, c’est Bordeaux qui va passer à l’offensive rapidement annonce L’Equipe.

Selon le quotidien sportif, Jocelyn Gourvennec a ciblé le latéral gauche pour renforcer son effectif la saison prochaine, alors que cela fait plusieurs années que ce poste pose problème chez les Girondins. Le club au scapulaire espère boucler rapidement cette arrivée pour couper l’herbe sous le pied aux autres clubs intéressés, et notamment plusieurs formations de D2 anglaises qui sont aussi capables de miser gros pour un renfort aussi prometteur.