FCGB : Une solution enfin trouvée pour larguer Diego Rolan ?

Combien de temps encore le dossier Diego Rolan va pourrir l’été des dirigeants des Girondins de Bordeaux ? Depuis des semaines maintenant, la direction du club au scapulaire fait des pieds et des mains pour que l’Uruguayen, en fin de contrat en juin prochain, fasse ses valises. Longtemps dans le viseur du Fulham, celui qui a inscrit 9 buts en Ligue 1 la saison dernière n’a toujours pas quitté l’actuel sixième du championnat à un peu plus d’une semaine de la fin du mercato…

Mais la situation pourrait (enfin) se décanter dans les prochaines heures et permettre à Jocelyn Gourvennec d’obtenir quelques renforts supplémentaires dans le money-time. En effet, selon les informations de Sud-Ouest, l’international uruguayen va bien rejoindre La Corogne, comme pressenti ces dernières heures. Néanmoins, bloqué par son nombre de joueurs considérés comme extra-communautaires, le club espagnol devrait prêter l’attaquant à San Lorenzo (Argentine) pour une durée encore à déterminer (six mois ou an). Quoi qu’il en soit, cela ne regardera plus Bordeaux, qui pourrait enfin récupérer le chèque attendu depuis des semaines pour le transfert du joueur recruté en provenance du Sporting Defensor en 2012.