FCGB : Otavio, Mendy ou Garcia... Bordeaux hésite au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Tenté de replacer définitivement Jérémy Toulalan en défense centrale la saison prochaine, Jocelyn Gourvennec recherche activement une nouvelle sentinelle afin de commencer le championnat avec un onze de départ très compétitif.

Depuis plusieurs semaines maintenant, trois noms reviennent avec insistance du côté du club au scapulaire pour occuper cette place stratégique dans le 4-3-3 presque indéboulonnable de l’ancien coach de l’EAG : Javi Garcia, Nampalys Mendy et Otavio. Selon les informations du compte @Girondinfos, les négociations « continuent » avec les trois joueurs. Néanmoins, des soucis majeurs apparaissent pour chacune des trois cibles.

Des interrogations sur chacune des pistes

Concernant Javi Garcia, les émoluments hors normes du joueur au Zénith écartent la piste d’un transfert et le club russe n’était, aux dernières nouvelles, pas chaud pour prendre en charge une partie du salaire du joueur en prêt. Concernant Nampalys Mendy, c’est l’état physique du joueur, qui sort d’une saison blanche (10 matchs seulement) à Leicester qui interpelle. Lui souhaite venir, comme l’a confirmé plusieurs fois son agent. Enfin, la donne est différente pour Otavio (23 ans, FC Porto), moins confirmé et dont les interrogations concernent plutôt son niveau et sa possible adaptation, ou pas, au championnat de France.