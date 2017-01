FCGB : Jonas Martin, Diallo… Bordeaux se rabat sur Bodmer

Dans : Bordeaux, Mercato.

A la recherche d’un milieu défensif, les Girondins de Bordeaux ne parviennent pas à trouver la perle rare sur le marché des transferts.

Ces dernières semaines, le club aquitain a pourtant travaillé sur deux pistes en particulier, celles menant au Guingampais Moustapha Diallo et à Jonas Martin, qui ne veut plus quitter le Betis Séville. Autant dire que ça se complique pour Bordeaux, qui aurait finalement opté pour une solution beaucoup plus simple. Selon les informations du 10 Sport, le FCGB serait en discussions avancées avec Mathieu Bodmer (34 ans).

Libre depuis la récente résiliation de son contrat à Nice, le milieu de 34 ans serait évidemment d’accord pour rejoindre les Girondins, lui qui était annoncé à Brest (Ligue 2). Une information assez surprenante dans la mesure où l’ancien Parisien n’est pas vraiment le profil recherché par l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, plutôt en quête d’un récupérateur athlétique. Mais la perspective de ne pas payer d’indemnités de transfert a peut-être fait la différence...