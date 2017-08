FCGB : Deux attaquants sur le départ, Bordeaux confirme

Dans : Bordeaux, Mercato.

Sous contrat à Bordeaux jusqu’en 2018, Diego Rolan a été invité à prendre une décision au plus vite. L’attaquant de 24 ans doit partir ou prolonger cet été.

Mais pour le moment, l’Uruguayen laisse traîner ce dossier et agace Jocelyn Gourvennec. En effet, l’entraîneur des Girondins, qui a décidé d’écarter son avant-centre en attendant de connaître son choix définitif, ne peut pas recruter un remplaçant tant que Rolan ne sera pas officiellement parti. Alors quel avenir pour l’ancien joueur du Defensor ? Apparemment, Gourvennec en sait davantage.

« Ça semble évoluer, a indiqué le technicien en conférence de presse. Je fais toujours attention car quand on pense que ça va aboutir, certains agents se mettent en marche et parfois ça complique les choses. » Quant à l'éventuelle futur destination, aucun nom de club n'a été cité. La situation de Rolan est donc incertaine, tout comme celle de l'attaquant Thomas Touré (23 ans), barré par la concurrence, mais que Bordeaux hésite à prêter.

Touré vers le SCO ?

« On se demande s’il faut le prêter pour plus de temps de jeu ou si on se donne encore un peu de temps, sachant que l’année passée il a été longtemps blessé et que la précédente il avait assez peu joué. Il faut prendre une bonne décision avec lui, a expliqué Gourvennec. J’aime beaucoup le garçon, le joueur : il a beaucoup de qualités, est polyvalent mais, en même temps, il faut faire le meilleur choix pour son évolution de carrière. Il n’y a rien de figé, on a un peu de temps pour se positionner. On discute de façon cohérente avec lui, son agent. » A noter que le Franco-Ivoirien est sollicité par Angers.