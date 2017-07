FCGB : Pallois et Rolan tapent sur les nerfs de Gourvennec

Dans : Bordeaux, Mercato, FC Nantes, Premier League.

Alors que Jocelyn Gourvennec attend d'autres recrues cet été, les Girondins de Bordeaux vont aussi devoir gérer deux dossiers internes durant ce mercato.

En passe de retrouver la scène européenne, dès la semaine prochaine face à Videoton au troisième tour de qualification de la C3, le club au scapulaire réalise un sans faute sur le marché des transferts. En s'attachant notamment les services de Sabaly, Lerager, Jovanovic et Costil, Bordeaux s'est renforcé. Mais les Girondins vont maintenant devoir dégraisser leur effectif, surtout que de nouveaux joueurs sont attendus. Si Ounas, Crivelli et Ménez sont notamment partis pour 15,5 ME, le club de la Garonne s'attend à perdre d'autres éléments. À commencer par Nicolas Pallois et Diego Rolan. Sauf que Bordeaux galère...

Désireux de rejoindre le FC Nantes, où Claudio Ranieri le veut, le défenseur central veut quitter le club bordelais, même si Gourvennec compte sur lui. Selon Sud Ouest, le joueur de 29 ans a refusé de partir en stage et est maintenant prêt à aller au bras de fer pour partir, alors que le FCGB a refusé deux offres des Canaris (de 1,5 ME puis de 1,7 ME). Pour Rolan, la donne est différente puisque Bordeaux veut le laisser partir et était même prêt à accepter une offre de 6 à 7 ME de Fulham, sauf que l'attaquant uruguayen l'a mis de côté. Par conséquent, et dans l'objectif de faire avancer les choses, Gourvennec a écarté Rolan de son groupe. Dans les jours qui viennent, Bordeaux va donc devoir boucler ces deux dossiers épineux...